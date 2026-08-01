Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Зачем вы акцентируете, что они там педики?

Зачем вы акцентируете, что они там педики?

 - Разве это важно?! У них вон какие Достижения! Вон какая История! Вон какая Цивилизация! А вы про ерунду.

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Комментарии
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Егор П
в качестве Доминирования. а не как &quot;образ жизни&quot;
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1 м.
ninikooo Митусова
Это личное дело каждого, плохо , когда это выставляется на показ и всеобщее обозрение. Самое удачное, что это видят дети.
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1 м.
В Е
&quot;Зачем вы акцентируете, что они там педики?&quot; - Хороший вопрос. Зачем некто А акцентирует, что где-то там есть некто Б? Ответ прост: чтобы компенсировать своё ничтожество, свою низкую самооценку, свои комплексы перед этим пресловутым &quot;Западом&quot;. Ведь со своим отставанием в технологиях, в народном богатстве,  в уровне жизни и свободы эти &quot;акцентирующие&quot; ничего поделать не могут, муторно им - вот и стараются хотя бы так, через ругань, компенсировать свою самооценку.
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1 м.