- Разве это важно?! У них вон какие Достижения! Вон какая История! Вон какая Цивилизация! А вы про ерунду.
Зачем вы акцентируете, что они там педики?
Комментарии
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Егор П
в качестве Доминирования. а не как "образ жизни"
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1 м.
ninikooo Митусова
Это личное дело каждого, плохо , когда это выставляется на показ и всеобщее обозрение. Самое удачное, что это видят дети.
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1 м.
В Е
"Зачем вы акцентируете, что они там педики?" - Хороший вопрос. Зачем некто А акцентирует, что где-то там есть некто Б? Ответ прост: чтобы компенсировать своё ничтожество, свою низкую самооценку, свои комплексы перед этим пресловутым "Западом". Ведь со своим отставанием в технологиях, в народном богатстве, в уровне жизни и свободы эти "акцентирующие" ничего поделать не могут, муторно им - вот и стараются хотя бы так, через ругань, компенсировать свою самооценку.
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1 м.
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