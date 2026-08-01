В Е

"Зачем вы акцентируете, что они там педики?" - Хороший вопрос. Зачем некто А акцентирует, что где-то там есть некто Б? Ответ прост: чтобы компенсировать своё ничтожество, свою низкую самооценку, свои комплексы перед этим пресловутым "Западом". Ведь со своим отставанием в технологиях, в народном богатстве, в уровне жизни и свободы эти "акцентирующие" ничего поделать не могут, муторно им - вот и стараются хотя бы так, через ругань, компенсировать свою самооценку.