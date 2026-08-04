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Царьград

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ВСУ перебросили 30 американских военных на запорожское направление

ВСУ перебросили 30 американских военных на запорожское направление

Западные специалисты в рядах украинских войск присутствуют точечно и стараются "не высовываться".Порядка 30 американских военных специалистов были направлены командованием ВСУ на запорожское направление в попытке стабилизировать там ситуацию.

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