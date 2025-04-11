ВС России пытаются сохранить Горнальский монастырь, сообщил источник

КУРСКАЯ ОБЛ., 11 апр - РИА Новости. Российские войска, наступая в Курской области, пытаются в условиях боевых действий сохранить комплекс Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который ВСУ превратили в боевую позицию, рассказал РИА Новости источник из 22-го … .
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