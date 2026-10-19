Улучшение демографической ситуации является одним из ведущих приоритетов развития России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
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