“The flagship Democratic House super PAC is urging donors to pony up more cash in the final sprint before the midterms, pointing to private polling showing a slew of deep-red House seats within the party’s reach,” the Washington Sun reports.
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