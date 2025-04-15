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Экипажи кораблей ТОФ почтили память разминировавших порт Читтагонг моряков

Экипажи кораблей ТОФ почтили память разминировавших порт Читтагонг моряков

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках делового захода в Народную Республику Бангладеш приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972–1974 годов заминированного и заблокированного порта Читтагонг.

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