Меньше 6 мм? Infinix готовит сверхтонкий смартфон

Компания Infinix, видимо, готовит к выпуску ультратонкий смартфон. Ресурс Passionategeekz со ссылкой на инсайдера Infinix опубликовал снимки безымянного устройства, которое действительно отличается совсем небольшой толщиной: скорее всего, около 6 мм или даже чуть меньше.