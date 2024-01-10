В России появились объявления о продаже электрического Lotus Emeya от 14,8 миллиона рублей

Батарейные суперкары готовы привезти из Китая дилеры из Москвы и Благовещенска. Покупателям предлагают пятидверки в максимальной комплектации, оборудованные двухмоторной силовой установкой, самым ёмким аккумулятором, а также активной аэродинамикой.
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