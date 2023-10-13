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Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении.

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