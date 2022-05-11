В Северодонецком котле оказалось 15 тысяч солдат ВСУ

«Зе-команда» готова преследовать родственников погибших, чтобы те «не расшатывали ситуацию» Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС 7 мая на своей странице в Facebook* Сергей Гайдай, киевский председатель Луганщины, был вынужден признать: «Ситуация очень тяжелая… Сейчас наибольшие усилия враг бросает на то, чтобы осуществить прорыв в Попасной и на направлении Северодонецк — Воеводовка… Именно здесь больше всего обстрелов, постоянно идут ракетные прилеты, авиаудары.