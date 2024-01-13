Вокруг света: Почему отказалась от престола первая королева Дании Маргрете II, которую 52 года обожал народ

Накануне Нового года в рамках своего традиционного выступления с обращением к нации королева Дании Маргрете II сообщила, что ею принято решение передать королевский титул своему старшему сыну, принцу Фредерику, который по закону является наследником престола.
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