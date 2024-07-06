Высокий уровень пожароопасности сохраняется 🔥 Неимоверная жара дает о себе знать. Ландшафтный пожар ликвидируют в эти минуты в станице Староаннинской.
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Высокий уровень пожароопасности сохраняется 🔥 Неимоверная жара дает о себе знать. Ландшафтный пожар ликвидируют в эти минуты в станице Староаннинской.