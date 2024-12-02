В Северодвинске компания скрыла миллионы рублей, чтобы не платить налоги

В преступлении обвиняют руководителя строительной организации.Мужчина был задержан накануне сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с сотрудниками УФНС.
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