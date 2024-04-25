В Челябинске на несколько часов перекроют центр города

1 мая в городе пройдет легкоатлетическая эстафета. Рассказываем, какие улицы заблокируют.Челябинцы готовятся отметить день Весны и Труда: в южноуральской столице пройдёт 91-я легкоатлетическая эстафета, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах.