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Что такое «Окец», или Как собаки служат в израильской армии

Что такое «Окец», или Как собаки служат в израильской армии

Среди множества спецподразделений ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) «Окец» — самое необычное. Название это переводится с иврита как «укус» или «жало» и оно точно характеризует его суть.

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