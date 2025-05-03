Администрация Трампа одобрила предоставление Украине услуг по эксплуатации самолётов F-16 на $311 млн

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж, сообщило, что Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.
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