Администрация Трампа одобрила предоставление Украине услуг по эксплуатации самолётов F-16 на $311 млн

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж, сообщило, что Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.