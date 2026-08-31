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Новости Тамбова

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Сдачу центра «Цветов радуги» ждут в октябре

Сдачу центра «Цветов радуги» ждут в октябре

Фото: администрация города Тамбова Читайте также: На вокзал Мичуринск-Воронежский с 1 сентября будут пускать только через новый пункт досмотра Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции Школу в Бокино после сорванной концессии и уголовного дела наконец открыли Третий подрядчик должен был завершить строительство Центра культурного развития на улице Агапкина к 31 августа, но снова что-то пошло не так.

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