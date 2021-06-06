Superbet Chess Classic. 2-й тур. Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым, Со разошелся миром с Ароняном, другие результаты

В румынском Бухаресте проходит шахматный турнир Superbet Chess Classic. Во втором туре россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым.
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