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Superbet Chess Classic. 2-й тур. Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым, Со разошелся миром с Ароняном, другие результаты

В румынском Бухаресте проходит шахматный турнир Superbet Chess Classic. Во втором туре россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым.

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