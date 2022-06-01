Медорганизации передадут данные о здоровье водителей сразу в ГИБДД

Если у людей возникли заболевания, препятствующие управлению автомобилем. Материалы по теме Информация о водителях, у которых возникли заболевания, при которых нельзя управлять автомобилем, будет поступать в ГИБДД прямо из медицинских организаций.
Если у людей возникли заболевания, препятствующие управлению автомобилем. Материалы по теме Информация о водителях, у которых возникли заболевания, при которых нельзя управлять автомобилем, будет поступать в ГИБДД прямо из медицинских организаций.
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