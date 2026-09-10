«Салам алейкум, по-русски не говорим»: в России нашли школу, на 98% заполненную детьми мигрантов из Средней Азии ﻿

Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда В России обнаружили среднюю школу, почти все ученики в которой – дети мигрантов из республик Центральной Азии.
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Что же это за город такой , где находят приют враги и приблуды со всех концов бывшего СССР, видимо центр Е.Б.На притягивает туда всех кто не уважает Россию.
Эх Артем: неужели и ты пристрастился к плову?
Когда уже Азия в России закончиться ? Сил нет на них смотреть и слышать. Наглецы, специально завозят для размножения. Скоро Екатеринбург будет большим кишлаком. Где руководство ?
А, директор по русски говорит?
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!