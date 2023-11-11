Джимми Батлер ответил болельщику из первого ряда, который просил его набрать 20 очков ради ставки

Звездный защитник «Майами» Джимми Батлер не был впечатлен просьбой болельщика из первого ряда, который просил его набрать 20 очков ради его ставки.
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