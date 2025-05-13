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Просроченному Зеленскому предложили выйти с Путиным на ринг 

Просроченному Зеленскому предложили выйти с Путиным на ринг 

Владимир Зеленский пообещал лично прибыть на переговоры в Стамбул, чтобы устроить там какую-то клоунскую выходку – и сорвать работу настоящих дипломатов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман зе-ля, перед президентом Путиным, как мешок с дерьмом, хоть и качается!😜👈🤪
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