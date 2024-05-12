В РФ хотят ужесточить контроль за частным майнингом

Global Look Press/Ingram Images В Экспертном совете по развитию конкуренции в области информационных технологий при Федеральной антимонопольной службе предложили выявлять теневых майнеров посредством дистанционных проверок через счетчики, сравнивая заявленное и фактическое использование мощности, сообщают "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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