В РФ хотят ужесточить контроль за частным майнингом

Global Look Press/Ingram Images В Экспертном совете по развитию конкуренции в области информационных технологий при Федеральной антимонопольной службе предложили выявлять теневых майнеров посредством дистанционных проверок через счетчики, сравнивая заявленное и фактическое использование мощности, сообщают "Известия".