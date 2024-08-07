Перерегистрация и переоборудование транспортных средств

В 2024 году процесс регистрации транспортных средств не поменялся. Для перерегистрации транспортного средства после покупки, новому собственнику необходимо в течение 10 дней обратиться в любое регистрационное подразделение.
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