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Царьград

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Банда из Азербайджана, которая насмерть отравила 44 человека, снова отравляет жизнь уральцев

Банда из Азербайджана, которая насмерть отравила 44 человека, снова отравляет жизнь уральцев

Местные жители жаловались во все инстанции, но результата нет.В Екатеринбурге разгорается скандал, связанный с деятельностью азербайджанской преступной группировки, чьи действия продолжают угрожать жизни и здоровью горожан.

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