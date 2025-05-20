Банда из Азербайджана, которая насмерть отравила 44 человека, снова отравляет жизнь уральцев

Местные жители жаловались во все инстанции, но результата нет.В Екатеринбурге разгорается скандал, связанный с деятельностью азербайджанской преступной группировки, чьи действия продолжают угрожать жизни и здоровью горожан.
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