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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «У FIG нет совести из‑за отказа в нейтральном статусе Листуновой. Это настоящие репрессии»

Чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

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