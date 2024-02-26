Валютный рынок Китая: стабильный старт

На рынке облигаций Китая в январе наблюдалось чистое увеличение иностранных активов на 27 млрд юаней ($3,75 млрд), что позволило сохранить соответствующий приток капитала на рекордно высоком уровне, сообщило 23 февраля, в пятницу, Государственное валютное управление.