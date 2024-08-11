Власти Германии намерены отправлять украинцев за паспортами на родину

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Немецкие чиновники намерены отправлять граждан Украины с истекшими паспортами на родину для их обмена, несмотря на угрозу призыва в ряды ВСУ, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на данные исследования агентства EPD.