Джанет Йєллен виступає на слуханнях у Палаті представників, 6 квітня 2022 року Джанет Йеллен попередила про бойкот заходів G20 за участю Росії Міністр фінансів США заявила, що Росія має бути виключена з Великої двадцятки Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен сказала в середу, що Росія має бути виключена з «Великої двадцятки» – клубу 20 […] Сообщение Джанет Йеллен попередила про бойкот заходів G20 за участю Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.