Таубер: Санду готова ради власти в Молдавии пожертвовать верховенством закона

Президент Молдавии Майя Санду готова ради сохранения власти пожертвовать верховенством закона и демократическими принципами, заявила зампредседателя блока оппозиционного политического блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале.
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