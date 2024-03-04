ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти до лета Страны ОПЕК+ по итогам совместным переговоров объявили, что продолжат сокращать добычу нефти во II квартале 2024 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти до лета Страны ОПЕК+ по итогам совместным переговоров объявили, что продолжат сокращать добычу нефти во II квартале 2024 г.
Свежие комментарии