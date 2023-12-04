Три няньки одной "Юности": бизнес-квартет Евтушенкова и Канокова в действии

Легенда советской архитектуры 60-х годов, гостиница "Юность", что у Лужников обрела нового владельца - им стал АО "Агрокомбинат Южный", который принадлежит скандальнейшему ставропольскому бизнесмену Аслану Каракотову.
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