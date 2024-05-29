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На Украине начали присылать повестки умершим журналистам

На Украине начали присылать повестки умершим журналистам

Оболонский ТЦК (военкомат, – прим.ред.) Киева прислал умершему в октябре 2023 года журналисту и главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову сразу две повестки, – сообщает в среду, 29 мая, украинское издание Стана.

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