На Украине начали присылать повестки умершим журналистам

Оболонский ТЦК (военкомат, – прим.ред.) Киева прислал умершему в октябре 2023 года журналисту и главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову сразу две повестки, – сообщает в среду, 29 мая, украинское издание Стана.
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