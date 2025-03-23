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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестре Майлза Тернера стало плохо во время предматчевой разминки, врачи вынесли ее на носилках

Представители «Индианы» подтвердили, что сестра Майлза Тернера, Майя, столкнулась с «медицинской ситуацией» и проходит обследование и лечение.

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