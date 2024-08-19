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Как в кино: принципы голливудского маркетинга

Как в кино: принципы голливудского маркетинга

За пару недель создать ажиотаж вокруг фильма, чтобы The Hollywood Reporter писал о смелом промо, а зрители сметали билеты на премьеру? Маркетинг впечатлений — это искусство, которым Голливуд владеет в совершенстве.

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