Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Сутки не писал, чтобы остыть и не использовать бранные слова. Вы, если что, вставляйте их самостоятельно по смыслу и по вкусу.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Бахнуть ТЯО надо, по брюселЯм, по нидерландам, по лондОну и пАрижу, нам там не жить, а чиновные ляди с детями переживут. куда бить в алемании надо у восточных немцев спросить. Они точно адрес скажут, ещё и подсветят. Ну и конечно наше всё йелостоун. Очень хочется картинку - последний день пендосии обозреть. Ах да, про ядерную зиму. Фантастика сегодня не торгуется, почему то лысые обезьяны рассказывающие ужики забывают, что живём мы не на ледяном айсберге, а с ядром планеты в 6 000 градусов, угадайте, что будет если тучи перестанут давать рассеиваться планетарному теплу в космос??? Ну а особо одарённые могут продолжать верить, что нефть у нас из мамонтов которые жили в норах, газ они тоже напердели, а жидоанглосаксы самые мирные, белые и душистые.
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