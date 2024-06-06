Роджерс: Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Евгений МакЛауд

Бахнуть ТЯО надо, по брюселЯм, по нидерландам, по лондОну и пАрижу, нам там не жить, а чиновные ляди с детями переживут. куда бить в алемании надо у восточных немцев спросить. Они точно адрес скажут, ещё и подсветят. Ну и конечно наше всё йелостоун. Очень хочется картинку - последний день пендосии обозреть. Ах да, про ядерную зиму. Фантастика сегодня не торгуется, почему то лысые обезьяны рассказывающие ужики забывают, что живём мы не на ледяном айсберге, а с ядром планеты в 6 000 градусов, угадайте, что будет если тучи перестанут давать рассеиваться планетарному теплу в космос??? Ну а особо одарённые могут продолжать верить, что нефть у нас из мамонтов которые жили в норах, газ они тоже напердели, а жидоанглосаксы самые мирные, белые и душистые.