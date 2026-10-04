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Токио (ATP). 1/2 финала. Алькарас встретится с Муньяром, Лехечка – с Вашеро

Карлос Алькарас поборется с Хауме Муньяром в полуфинале в Токио. Сетка здесь . Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Токио, Япония 30 сентября – 6 октября 2026 ATP 500 Призовой фонд – 2 342 275 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.

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