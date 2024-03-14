Весенние школьные каникулы 2024 года: начало и продолжительность Ирэн ОрлонскаяСогласно сообщению департамента образования мэрии Новосибирска, в текущем учебном году весенние каникулы для школьников начнутся с 25 марта и продлятся до 31 марта.
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