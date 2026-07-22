«Астон Вилла» может заплатить «Челси» 50 млн евро за Гарначо – с учетом стоимости аренды и выкупа. С вингером предварительно согласовали контракт на 4 года

Стало известно, в какую сумму « Астон Вилле » может обойтись трансфер Алехандро Гарначо . Ранее сообщалось , что клуб из Бирмингема возьмет вингера « Челси » в аренду с опцией выкупа, которая может стать обязательством при определенных условиях.