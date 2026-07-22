НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Астон Вилла» может заплатить «Челси» 50 млн евро за Гарначо – с учетом стоимости аренды и выкупа. С вингером предварительно согласовали контракт на 4 года

Стало известно, в какую сумму « Астон Вилле » может обойтись трансфер  Алехандро Гарначо . Ранее сообщалось , что клуб из Бирмингема возьмет вингера « Челси » в аренду с опцией выкупа, которая может стать обязательством при определенных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии