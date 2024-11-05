Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в штате Пенсильвания

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США, заявил, что располагает информацией о возможных масштабных нарушениях на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых штатов.
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