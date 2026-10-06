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Автору «Масяни» дали более 4 лет колонии заочно по двум уголовным статьям

Автору «Масяни» дали более 4 лет колонии заочно по двум уголовным статьям

Невский районный суд Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* к 4 годам 1 месяцу в колонии общего режима.

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