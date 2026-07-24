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Аргументы и Факты

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Кошмар для НАТО: ракеты «Бандероль» закрыли Чёрное море для ВСУ

Кошмар для НАТО: ракеты «Бандероль» закрыли Чёрное море для ВСУ

Одесские порты превратились в пылающий ад для западной логистики. После серии сокрушительных ударов высокоточным оружием и дронами один из крупнейших мировых перевозчиков, Maersk, объявил о прекращении работы на Украине.

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