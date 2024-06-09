Турция нам больше не друг? Что означает послание Эрдогану от Путина

Сегодня 1,9K прочитали Президент России предрек проблемы для турецкой экономики и не может определиться с датой визита в Анкару «Предупредите об этом нашего друга, президента Эрдогана», — говорил Владимир Путин, встречаясь на ПМЭФ с иностранной прессой.