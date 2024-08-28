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Глава Росприроднадзора сообщила о взыскании с ханты-мансийской компании экс-главы «Роснефти» Худайнатова долга на 250 млн рублей

Глава Росприроднадзора сообщила о взыскании с ханты-мансийской компании экс-главы «Роснефти» Худайнатова долга на 250 млн рублей

Компания «Нефтегаз Югра», которая принадлежит бывшему директору «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, заплатит более 250 млн рублей по иску «Росприроднадзора» за аварию в Ханты-Мансийском автономном округе.

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