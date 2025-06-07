Могильный камень в ауле Хатажукай (Хьатыгъужъыкъуай). Аул был основан егерукаевцами (еджэрыкъуай). К сожалению, неизвестно, откуда именно их согнали, но в 1860 году они обосновались на правом берегу реки Фарс.