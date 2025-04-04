Нижегородские волонтеры в юбилейный год Победы планируют принять участие в 7,6 тыс. мероприятий

Руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения (НРО ВОД) «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина в прямом эфире Центра управления регионом Нижегородской области рассказала о подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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