В Бресте снимают фильм по прозе Васильева

Экранизация «В списках не значился» готовится к 80-летию Победы К 100-летию со дня рождения писатели Бориса Васильева и к 80-летию победы в ВОВ в Белоруссии снимается фильм по повести «В списках не значился».
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