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Закон, порядок, государство

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Расчет 122-мм гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения ЮВО выполняют задачи по уничтожению боевой техники и замаскированных командных пунктов ВСУ

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения ЮВО выполняют задачи по уничтожению боевой техники и замаскированных командных пунктов ВСУ

На Донецком направлении расчетами 122-мм гаубиц Д-30 уничтожен опорный пункт ВСУ с личным составом. .

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