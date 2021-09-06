В ЕС осудили переворот в Гвинее и призвали освободить президента

CELLOU BINANI / AFP Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку государственного переворота в Гвинее и призвал военных срочно освободить взятого в заложники президента страны Альфу Конде.
CELLOU BINANI / AFP Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку государственного переворота в Гвинее и призвал военных срочно освободить взятого в заложники президента страны Альфу Конде.
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