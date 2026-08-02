Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему русские не уехали из Азербайджана после распада СССР?

Почему русские не уехали из Азербайджана после распада СССР?

Страна огней В 1989-м году в Азербайджане проживало около 392 тысяч русских, что составляло примерно 5,6 % от общего населения республики.

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